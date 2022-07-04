Губерниев объяснил, почему назвал депутата «придурком»

Комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что резко ответил депутату Госдумы Султану Хамзаеву в эфире «Матч ТВ», так как считает парламентария «бескультурным». Ранее во время обсуждения в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» ситуации вокруг экс-вратаря хоккейного ЦСКА Ивана Федотова телеведущий возмутился тем, что парламентарий «бубнил» на его фоне, и, назвав его «придурком», покинул эфир.

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«Я не люблю бескультурных людей. И все. Никакого конфликта (с Хамзаевым – «Газета.Ru») нет и быть не может. В единственном числе (слово придурки — » Газета. Ru») я не говорил...», — сказал Губерниев.

Журналист вышел в эфир передачи «Есть тема» по видеосвязи и спросил, кто в студии бубнит. В ответ Хамзаев заявил, что это Губерниев «бубнит в своей шляпе непонятной». Комментатор призвал депутата не хамить и не обращаться к нему на «ты» и заявил, что «с придурками в прямой эфир не выходит». Спустя несколько секунд Губерниев покинул эфир.