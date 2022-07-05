Нарушения качества во «Вкусно — и точка» объяснили

«Если все описанное правда, а не происки конкурентов или раздутый хайп, вынужден констатировать, что мы наблюдаем обычное заболевание российского бизнеса. Сразу после открытия заведение показывает блеск и красоту, а потом начинает скатываться, менеджмент оказывается неспособен удержать необходимый уровень», — сказал он по поводу опубликованных в сети жалоб клиентов на нарушения: плесень на булке, таракана в коробке с картофелем и просроченные соусы.