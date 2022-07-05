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21 минуту назад

Найдены объяснения нарушениям качества во «Вкусно — и точка»

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Объяснения нарушениям качества в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» нашел член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев, сообщает «Лента.ру».

Нарушения качества во «Вкусно — и точка» объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если все описанное правда, а не происки конкурентов или раздутый хайп, вынужден констатировать, что мы наблюдаем обычное заболевание российского бизнеса. Сразу после открытия заведение показывает блеск и красоту, а потом начинает скатываться, менеджмент оказывается неспособен удержать необходимый уровень», — сказал он по поводу опубликованных в сети жалоб клиентов на нарушения: плесень на булке, таракана в коробке с картофелем и просроченные соусы.

По словам Григорьева, проблемы могут быть вызваны и необходимостью масштабировать бизнес, тогда начинается брак и общее снижение качества. Возможно, это происходит и в случае «Вкусно — и точка», добавил он.

«Дисциплина падает, соответственно, падает и качество. Может, где-то пытаются купить продукты подешевле, может, не проверяют качество поставленных товаров. Это естественным образом будет разлагать любую компанию», — сообщил Григорьев.

Ранее в ресторане сети «Вкусно — и точка» обнаружили еще одно нарушение. В заведении быстрого питания на Арбате клиентам продали просроченные соусы.

Общество,Николай Григорьев,
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