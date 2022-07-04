Москвичей призвали оформить карту болельщика. Как оформить электронный документ для посещения спортивных мероприятий, рассказала мэрия города, соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Мосленты».
«С сегодняшнего дня подать заявление на оформление можно на портале Госуслуг — для этого нужно заполнить анкету и загрузить фотографию. После подачи заявления необходимо подтвердить личность — сделать это помогут во всех флагманских офисах "Мои Документы" или Дворце госуслуг на ВДНХ», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Оформить карту болельщика самостоятельно могут горожане старше 14 лет, а за тех, кто младше указанного возраста, заявку подают родители. Подтверждение в центрах проводится с паспортом с 10 утра до 10 вечера в течение пяти минут. Вскоре после этого электронная карта болельщика появится в личном кабинете. Так допуск на спортивные объекты станет удобнее и безопаснее, отметила Ракова.
Ранее московская служба занятости заявила о помощи горожанам трудоустроиться в экс-«Макдоналдс». Для москвичей будут вакантны позиции «сотрудник предприятия», «специалист отдела кадров» и «технический работник» с возможностью дальнейшего карьерного роста.