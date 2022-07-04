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55 минут назад

Москвичей призвали оформить карту болельщика

Мослента

Москвичей призвали оформить карту болельщика. Как оформить электронный документ для посещения спортивных мероприятий, рассказала мэрия города, соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Мосленты».

Москвичей призвали оформить карту болельщика
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«С сегодняшнего дня подать заявление на оформление можно на портале Госуслуг — для этого нужно заполнить анкету и загрузить фотографию. После подачи заявления необходимо подтвердить личность — сделать это помогут во всех флагманских офисах "Мои Документы" или Дворце госуслуг на ВДНХ», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Оформить карту болельщика самостоятельно могут горожане старше 14 лет, а за тех, кто младше указанного возраста, заявку подают родители. Подтверждение в центрах проводится с паспортом с 10 утра до 10 вечера в течение пяти минут. Вскоре после этого электронная карта болельщика появится в личном кабинете. Так допуск на спортивные объекты станет удобнее и безопаснее, отметила Ракова.

Ранее московская служба занятости заявила о помощи горожанам трудоустроиться в экс-«Макдоналдс». Для москвичей будут вакантны позиции «сотрудник предприятия», «специалист отдела кадров» и «технический работник» с возможностью дальнейшего карьерного роста.

Общество,Новости Москвы,Анастасия Ракова,ВДНХ,McDonald's,
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