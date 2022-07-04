Шевелящиеся клубки из двухметровых червей в воде сняли на видео

Жители Подмосковья сняли на видео плавающие в воде клубки из длинных черных червей. Видео сняли очевидцы. Видеозапись была опубликована в сообществе «Подмосковье сегодня» во «ВКонтакте».
Черви на публикуемом видео шевелятся и дергаются, обвивая друг друга. В министерстве экологии Московской области уточнили, что существа на видео — нематоморфы, или волосатики, которые достигают двух метров в длину.
Черви сплетаются в клубки для спаривания, а в качестве места для размножения выбирают водоемы с пресной водой. В ведомстве отметили, что нематоморфы неопасны.