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41 минуту назад

Шевелящиеся клубки из двухметровых червей в воде сняли на видео

Елена Прошина

Жители Подмосковья сняли на видео плавающие в воде клубки из длинных черных червей. Видео сняли очевидцы. Видеозапись была опубликована в сообществе «Подмосковье сегодня» во «ВКонтакте».

Черви на публикуемом видео шевелятся и дергаются, обвивая друг друга. В министерстве экологии Московской области уточнили, что существа на видео — нематоморфы, или волосатики, которые достигают двух метров в длину.

Черви сплетаются в клубки для спаривания, а в качестве места для размножения выбирают водоемы с пресной водой. В ведомстве отметили, что нематоморфы неопасны.

Общество,Видео,
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