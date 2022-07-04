В Калининградской области ответили на предложение переименовать регион

Власти Калининградской области сочли, что дискуссия о переименовании региона на данный момент неуместна, а областной центр уже носит достойное имя. Так на соответствующее предложение ответил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, передает ТАСС.

По его словам, у Калининграда «весьма достойное и уже прославленное имя».

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил поразмышлять о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. По его словам, городу можно присвоить название Владибалтийск, а Калининградской области — Балтийский край.