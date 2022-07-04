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1 час назад

В Калининградской области ответили на предложение переименовать регион

Lenta.ru

Власти Калининградской области сочли, что дискуссия о переименовании региона на данный момент неуместна, а областной центр уже носит достойное имя. Так на соответствующее предложение ответил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, передает ТАСС.

По его словам, у Калининграда «весьма достойное и уже прославленное имя».

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил поразмышлять о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. По его словам, городу можно присвоить название Владибалтийск, а Калининградской области — Балтийский край.

Миронов предложил новое название для Калининграда

18 июня Литва прекратила в Калининград транзит некоторых товаров, попавших под санкции Евросоюза. Местный губернатор Антон Алиханов уточнил, что ограничительные меры коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов, цемента и металлов.

Общество,Видео,Антон Алиханов,Дмитрий Лысков,Сергей Миронов,ЕС,
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