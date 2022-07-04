Большинство причастных к сливу тайных сведений избежали тюрьмы

Более 90% россиян, проходивших по делам за незаконное получение и разглашении коммерческой, налоговой или банковской тайны (ст. 183 УК России), избежали реального тюремного срока. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» исследовании экспертно-аналитического центра ИБ-компании InfoWatch.

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Отмечается, что всего в течение 2019-2021 годов были осуждены 117 человек. Судьи чаще всего выносили обвинительные приговоры, лишь менее 40% дел было прекращено.

Однако реальные сроки получили лишь 9,2% участников дел, еще 9,2% назначили исправительные работы. По данным исследования, 44,7% осужденных приговаривались к штрафам, а 36,9% получили условные сроки.

Самое строгое наказание среди фигурантов подобных дел — 2 года тюремного заключения, а самый крупный штраф — 1 млн руб.

«Примерно в 75% рассмотренных случаев конфиденциальная информация была скомпрометирована через сеть или сервисы мгновенных сообщений», — добавили специалисты InfoWatch.

Также исследователи выяснили, что более 80% пострадавших организаций — финансовые компании и операторы связи. Специалисты отметили, что чаще всего данные утекали через «своих»: 70% подсудимых были непривилегированными сотрудниками, а более 10% — руководителями разного уровня. Лишь в 18% дел фигурантами выступали нарушители вне компаний.