В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
23 минуты назад

InfoWatch: более 90% фигурантов уголовных дел о сливе данных в России избежали тюрьмы

Газета.Ru

Более 90% россиян, проходивших по делам за незаконное получение и разглашении коммерческой, налоговой или банковской тайны (ст. 183 УК России), избежали реального тюремного срока. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» исследовании экспертно-аналитического центра ИБ-компании InfoWatch.

Большинство причастных к сливу тайных сведений избежали тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что всего в течение 2019-2021 годов были осуждены 117 человек. Судьи чаще всего выносили обвинительные приговоры, лишь менее 40% дел было прекращено.

Однако реальные сроки получили лишь 9,2% участников дел, еще 9,2% назначили исправительные работы. По данным исследования, 44,7% осужденных приговаривались к штрафам, а 36,9% получили условные сроки.

Самое строгое наказание среди фигурантов подобных дел — 2 года тюремного заключения, а самый крупный штраф — 1 млн руб.

«Примерно в 75% рассмотренных случаев конфиденциальная информация была скомпрометирована через сеть или сервисы мгновенных сообщений», — добавили специалисты InfoWatch.

Также исследователи выяснили, что более 80% пострадавших организаций — финансовые компании и операторы связи. Специалисты отметили, что чаще всего данные утекали через «своих»: 70% подсудимых были непривилегированными сотрудниками, а более 10% — руководителями разного уровня. Лишь в 18% дел фигурантами выступали нарушители вне компаний.

Ранее в Минцифры России заявляли, что в 70% случаев к утечкам информации причастны сотрудники организаций, у которых есть доступ к базам данных.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители