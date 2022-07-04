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34 минуты назад

Умер кинорежиссер Юлий Файт

Илья Родин

В Москве в понедельник, 4 июля скончался режиссер, сценарист и актер Юлий Андреевич Файт. Ему было 85 лет. Об этом сообщает Telegram-канал журнала «Сеанс».

Умер кинорежиссер Юлий Файт
Фото: ВикипедияВикипедия

Отмечается, что причиной смерти известного режиссера стал острый инфаркт. Родственники пока не сообщили о месте и дате прощания.

Умер актер Сергей Карякин

Юлий Файт родился 27 марта 1937 года. Закончил режиссерский факультет ВГИКа, был учеником Михаила Ромма.

Режиссер снял такие фильмы как «Трамвай в другие города», «Пограничный пес Алый», «Пока фронт в обороне», «Мальчик и девочка», экранизировал «Марки страны Гонделупы», восемь эпизодов «Ералаша», сообщает «Российская газета».

Кроме того, он сыграл в нескольких фильмах. В частности, в роли Ника Адамса в фильме Андрея Тарковского «Убийцы», в эпизодах в картинах «Падение Берлина», «Корабли штурмуют бастионы», «Иван Грозный», дополняет РБК.

Также Файт работал на «Ленфильме». Он поставил два спектакля и несколько документальных картин, в том числе «Дорогого Василия Макарыча».

Общество,Иван Грозный,Сергей Карякин,Андрей Тарковский,Ленфильм,
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