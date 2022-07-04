Чернышенко назвал финалистов Международной олимпиады по финансовой безопасности

«Мы видим большой интерес со стороны молодежи к теме финансовой безопасности, которая становится особенно актуальной в текущей экономической ситуации. Считаю важным, прививать эти навыки со школьной скамьи, чтобы потом ребята могли выбрать такой профессиональный путь, либо быть грамотными в этой сфере, вне зависимости от выбора дальнейшей специальности. Олимпиада, поддержанная Президентом страны, имеет большое интеграционное значение с дружественными странами. В этом году большое количество участников заявилось из СНГ и стран БРИКС. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы этот интерес не ослабевал», — добавил директор Федеральной службы по финансовому мониторинг Юрий Чиханчин.