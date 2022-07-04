Чернышенко назвал финалистов Международной олимпиады по финансовой безопасности

Чернышенко рассказал о 500 финалистах Международной олимпиады по финансовой безопасности
Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году Международной олимпиады по финансовой безопасности. Впервые она была организована в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина.
В заседании приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, представители Министерства иностранных дел, Министерства просвещения, Министерства труда, администрации Краснодарского края и города Сочи, а также ведущих вузов и научных организаций страны. Участники обсудили итоги отборочного этапа Олимпиады и подготовку к проведению финала, который пройдет 10-14 октября в «Сириусе».
В отборочном этапе Олимпиады приняли участие тридцать девять тысяч школьников и студентов из России, стран СНГ и БРИКС. Что на восемь тысяч больше, чем в прошлом году.
«Олимпиада становится целым движением. Всего в финал этого года вышло пятьсот ребят, которые продемонстрируют свои способности в октябре на площадке «Сириуса». Сейчас в рамках подготовки к финалу необходимо сформировать образовательную, спортивную и культурную программы, а также обеспечить медицинское сопровождение, комфорт и безопасность участников. Этот вопрос прошу проработать Росфинмониторинг совместно с администрациями Краснодарского края, города Сочи и Образовательным Фондом «Талант и Успех», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
По информации Минпросвещения, в этом году в открытых уроках по финансовой безопасности приняли участие более 2,1 миллионов школьников из двадцати шести тысяч образовательных организаций.
«Мы видим большой интерес со стороны молодежи к теме финансовой безопасности, которая становится особенно актуальной в текущей экономической ситуации. Считаю важным, прививать эти навыки со школьной скамьи, чтобы потом ребята могли выбрать такой профессиональный путь, либо быть грамотными в этой сфере, вне зависимости от выбора дальнейшей специальности. Олимпиада, поддержанная Президентом страны, имеет большое интеграционное значение с дружественными странами. В этом году большое количество участников заявилось из СНГ и стран БРИКС. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы этот интерес не ослабевал», — добавил директор Федеральной службы по финансовому мониторинг Юрий Чиханчин.
Напомним, в прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняло участие более тридцать одной тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошло триста девяносто пять человек. Победителями и призерами стали более ста участников. В текущем году к участию в Олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.