«Роман» с Гагариным: какой была самая красивая женщина в мире

Самой красивой женщине в мире Джине Лоллобриджиде исполнилось 95 лет.
Джина Лоллобриджида - итальянская актриса, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». Джина родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко, в центре Италии в семье мастеров-мебельщиков. В 1945 году её семья переехала на окраины Рима, где она зарабатывала свои первые деньги как уличная художница — рисованием карикатур и шаржей.
Девушка также брала уроки оперного вокала и училась в театральном училище. В 1946 году Джина начала сниматься в кино в эпизодических ролях. В 1952 году она снялась в главной роли в фильме «Фанфан-тюльпан», который принес ей мировую славу и звание самой красивой женщины в мире.
Джина показала себя не только красивой женщиной, но и темпераментной, характерной актрисой. За ней закрепилось амплуа девушки из народа – задиристой, острой на язык, непокорной.
Всего актриса снялась в более 60 кинолентах. Кинокритиками отмечены ее роли в фильмах «Закон» Жюля Дассена, «Приходи в сентябре» Роберта Маллигана, «Имперская Венера» Жана Деланнуа, «Доброго вечера, миссис Кэмпбелл» Мелвина Фрэнка и других.
Журналисты приписывали Джине романы со многими известными артистами. В их числе были Говард Хьюз, Фрэнк Синатра, Юл Бриннер и Джордж Кауфман и даже советский космонавт Юрий Гагарин.
Поводом послужила встреча Джины с Гагариным во время ее визита в Москву в 1961 году. Тогда красотка поцеловала в щеку первого в мире космонавта, что и стало причиной слухов о романе.
Сама актриса позже отметила, что с Юрием Алексеевичем ее ничего, кроме дружбы, не связывает. Известно, что Гагарин подарил итальянской красавице свое фото с подписью: «Я видел много звезд на небе, но такой, как ты, – нет».