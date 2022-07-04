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39 минут назад

«Роман» с Гагариным: какой была самая красивая женщина в мире

Александр Котлеткин

Самой красивой женщине в мире Джине Лоллобриджиде исполнилось 95 лет.

1/14 Самой красивой женщине в мире Джине Лоллобриджиде исполнилось 95 лет
Фото: legion-media.ru
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2/14 Джина Лоллобриджида - итальянская актриса, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери»
Фото: Reuters
3/14 Джина родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко, в центре Италии в семье мастеров-мебельщиков. В 1945 году её семья переехала на окраины Рима, где она зарабатывала свои первые деньги как уличная художница — рисованием карикатур и шаржей
Фото: globallookpress.com
4/14 Девушка также брала уроки оперного вокала и училась в театральном училище. В 1946 году Джина начала сниматься в кино в эпизодических ролях
Фото: globallookpress.com
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5/14 В 1952 году она снялась в главной роли в фильме «Фанфан-тюльпан», который принес ей мировую славу и звание самой красивой женщины в мире
Фото: globallookpress.com
6/14 Джина показала себя не только красивой женщиной, но и темпераментной, характерной актрисой. За ней закрепилось амплуа девушки из народа – задиристой, острой на язык, непокорной
Фото: Reuters
7/14 Всего актриса снялась в более 60 кинолентах
Фото: globallookpress.com
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8/14 Кинокритиками отмечены ее роли в фильмах «Закон» Жюля Дассена, «Приходи в сентябре» Роберта Маллигана, «Имперская Венера» Жана Деланнуа, «Доброго вечера, миссис Кэмпбелл» Мелвина Фрэнка и других
Фото: globallookpress.com
9/14 Журналисты приписывали Джине романы со многими известными артистами
Фото: globallookpress.com
10/14 В их числе были Говард Хьюз, Фрэнк Синатра, Юл Бриннер и Джордж Кауфман и даже советский космонавт Юрий Гагарин
Фото: globallookpress.com
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11/14 Поводом послужила встреча Джины с Гагариным во время ее визита в Москву в 1961 году. Тогда красотка поцеловала в щеку первого в мире космонавта, что и стало причиной слухов о романе
Фото: ТАСС
12/14 Сама актриса позже отметила, что с Юрием Алексеевичем ее ничего, кроме дружбы, не связывает
Фото: globallookpress.com
13/14 Известно, что Гагарин подарил итальянской красавице свое фото с подписью: «Я видел много звезд на небе, но такой, как ты, – нет»
Фото: legion-media.ru
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14/14 Джина Лоллобриджида в наши дни
Фото: globallookpress.com

Джина Лоллобриджида - итальянская актриса, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». Джина родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко, в центре Италии в семье мастеров-мебельщиков. В 1945 году её семья переехала на окраины Рима, где она зарабатывала свои первые деньги как уличная художница — рисованием карикатур и шаржей.

Девушка также брала уроки оперного вокала и училась в театральном училище. В 1946 году Джина начала сниматься в кино в эпизодических ролях. В 1952 году она снялась в главной роли в фильме «Фанфан-тюльпан», который принес ей мировую славу и звание самой красивой женщины в мире.

Джина показала себя не только красивой женщиной, но и темпераментной, характерной актрисой. За ней закрепилось амплуа девушки из народа – задиристой, острой на язык, непокорной.

Всего актриса снялась в более 60 кинолентах. Кинокритиками отмечены ее роли в фильмах «Закон» Жюля Дассена, «Приходи в сентябре» Роберта Маллигана, «Имперская Венера» Жана Деланнуа, «Доброго вечера, миссис Кэмпбелл» Мелвина Фрэнка и других.

Журналисты приписывали Джине романы со многими известными артистами. В их числе были Говард Хьюз, Фрэнк Синатра, Юл Бриннер и Джордж Кауфман и даже советский космонавт Юрий Гагарин.

Поводом послужила встреча Джины с Гагариным во время ее визита в Москву в 1961 году. Тогда красотка поцеловала в щеку первого в мире космонавта, что и стало причиной слухов о романе.

Сама актриса позже отметила, что с Юрием Алексеевичем ее ничего, кроме дружбы, не связывает. Известно, что Гагарин подарил итальянской красавице свое фото с подписью: «Я видел много звезд на небе, но такой, как ты, – нет».

Общество,Фото,Роберт Маллиган,Жюль Дассен,Жан Деланнуа,Говард Хьюз,Юрий Гагарин,
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