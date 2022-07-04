АТОР разъяснил россиянам правила въезда в Эстонию и Финляндию

С 15 июля россияне смогут свободно выезжать в Эстонию, Финляндию и другие страны по суше. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Из-за коронавируса с марта 2020 года РФ ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу. Для того, чтобы покинуть страну по суше, гражданам РФ требовались основания - подтверждение визита к родственникам, учебы или лечения.

В первую очередь отменили ограничения на выезд в Белоруссию, Монголию, Казахстан и Грузию. С 15 июля отменят все оставшиеся ограничения на российских границах.

В АТОР подчеркнули, что в Эстонии и Финляндии также больше не действуют коронавирусные ограничения на въезд.

В Финляндии ранее рассказали о заметном росте количества заявок на визы от россиян.