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45 минут назад

Россиянам разрешили выезжать в Эстонию и Финляндию по суше

Мария Иванова

С 15 июля россияне смогут свободно выезжать в Эстонию, Финляндию и другие страны по суше. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

АТОР разъяснил россиянам правила въезда в Эстонию и Финляндию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за коронавируса с марта 2020 года РФ ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу. Для того, чтобы покинуть страну по суше, гражданам РФ требовались основания - подтверждение визита к родственникам, учебы или лечения.

В первую очередь отменили ограничения на выезд в Белоруссию, Монголию, Казахстан и Грузию. С 15 июля отменят все оставшиеся ограничения на российских границах.

В АТОР подчеркнули, что в Эстонии и Финляндии также больше не действуют коронавирусные ограничения на въезд.

Греция возобновила выдачу виз россиянам

В Финляндии ранее рассказали о заметном росте количества заявок на визы от россиян.

В Санкт-Петербурге за май и июнь было подано больше восьми тысяч заявок. К концу июня общее число заявлений со всей страны достигло более 57,2 тыс.- это больше, чем за весь прошлый год.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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