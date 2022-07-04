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47 минут назад

Греция возобновила выдачу виз россиянам

Мария Иванова

Генеральное консульство Греции в РФ с 4 июля возобновило работу и рассмотрение заявлений россиян на визы. Об этом сообщает ТАСС.

Греция возобновила выдачу виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Секретарь греческого посольства Деспина Николаиду заявила, что работа продолжается в штатном режиме.

«Да, возобновил работу [визовый отдел]. Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо», - рассказала она.

На прошлой неделе Россия решила выслать восьмерых греческих дипломатов из-за «конфронтационного курса» греческих властей в отношении РФ, поставок оружия Украине и высылки российских дипломатов.

С 29 июня по 1 июля генконсульство Греции приостанавливало работу из-за сокращения штата.

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