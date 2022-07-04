Посетитель «Вкусно — и точка» пожаловался на насекомое в картофеле

Посетитель столичного ресторана сети «Вкусно — и точка» пожаловался на насекомое, обнаруженное в картофеле фри. Иллюстрирующую инцидент фотографию опубликовали в группе «Подслушано Хорошево Мневники» во «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам посетителя, в его заказе, сделанном в столичном общепите, находился таракан. На снимке видно, что насекомое лежит в упаковке с фирменным картофелем по-деревенски.