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1 час назад

Посетитель ресторана «Вкусно — и точка» пожаловался на насекомое в картофеле фри

Мослента

Посетитель столичного ресторана сети «Вкусно — и точка» пожаловался на насекомое, обнаруженное в картофеле фри. Иллюстрирующую инцидент фотографию опубликовали в группе «Подслушано Хорошево Мневники» во «ВКонтакте».

Посетитель «Вкусно — и точка» пожаловался на насекомое в картофеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам посетителя, в его заказе, сделанном в столичном общепите, находился таракан. На снимке видно, что насекомое лежит в упаковке с фирменным картофелем по-деревенски.

Александр Звягин / «Подслушано Хорошево Мневники»

«Вкусно — и точка» опровергла появление пива в меню ресторанов

Ранее в сети появились сообщения о булке с плесенью, которую выдали в заказе посетительнице того же самого ресторана «Вкусно — и точка» в районе Хорошево-Мневники. В пресс-службе сети заявили, что связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Общество,Александр Звягин,
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