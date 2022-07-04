Посетитель «Вкусно — и точка» пожаловался на насекомое в картофеле

Посетитель столичного ресторана сети «Вкусно — и точка» пожаловался на насекомое, обнаруженное в картофеле фри. Иллюстрирующую инцидент фотографию опубликовали в группе «Подслушано Хорошево Мневники» во «ВКонтакте».
По словам посетителя, в его заказе, сделанном в столичном общепите, находился таракан. На снимке видно, что насекомое лежит в упаковке с фирменным картофелем по-деревенски.
Ранее в сети появились сообщения о булке с плесенью, которую выдали в заказе посетительнице того же самого ресторана «Вкусно — и точка» в районе Хорошево-Мневники. В пресс-службе сети заявили, что связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств.