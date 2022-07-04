Пока вы спали: разрыв Болгарии с Россией и глобальный экономический спад

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Банки предупредили о риске глобального экономического спада

Аналитики Citigroup оценивает шансы глобальной рецессии в 50%. В Barclays прогнозируют, что рецессия грозит только Еврозоне, в эксперты Всемирного банка считают, что экономический спад настигнет большинство стран мира. Об этом пишут «Известия».

Сейчас глобальная экономика близка к состоянию «идеального шторма», в рецессию ее тянут инфляция, снижение реальных доходов населения, ужесточение монетарной политики и угроза долгового кризиса. Также резко негативно на экономике ЕС сказывается сокращение поставок сырья из России. Для самой России, по прогнозам экспертов, наихудшим сценарием будет сохранение темпов снижения ВВП в 2023 и 2024 годах.

Болгарии и России грозит разрыв

После решения властей Болгарии выслать из страны 70 российский дипломатов посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова объявила о необходимости вообще закрыть дипмиссию. Об этом сообщает «Коммерсант».

Закрытие российского посольства в Софии приведет к полному разрыву дипломатических отношений между странами и оставит без поддержки около 300 тыс. россиян, имеющих недвижимость в Болгарии. Беспрецедентности нынешней ситуации добавляет и то, что правительству Кирила Петкова, который объявил о высылке сотрудников российской дипмиссии, был вынесен вотум недоверия в парламенте.

Владельцы Samsung и Huawei столкнулись с дефицитом

В авторизованных сервисных центрах Samsung и Huawei сообщили о дефиците деталей для смартфонов, сложнее всего ситуация с аккумуляторами и экранами. Срок ожидания деталей из-за проблем с логистикой составляет неделю, и он не окончательный, отмечают «Известия».

Все необходимые детали есть наличии в неавторизованных сервисных центрах. Однако обращение туда становится лотереей, отменили опрошенные изданием эксперты. По их словам, установка некачественных аккумуляторов может привести к возгоранию гаджета, а неоригинальных дисплеев – к сбоям в работе и нарушению водозащиты в флагманских смартфонах.

Южная Корея решила помириться с Японией

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о намерении добиться улучшения отношений с Японией. В рамках этой политики Сеул запустит работу специального совета для решения проблемы трудового рабства, к которому японцы принуждали южнокорейцев во время оккупации полуострова в 1910–1945 годах, пишут «Известия».

Примирению соседей способствует Вашингтон. Нормализация отношений между Токио и Сеулом позволит США спокойнее работать в трехстороннем формате, а также подключить обе страны к взаимодействию с союзниками по НАТО, отмечают эксперты.

Танки поддержали производство в России

Майские данные Росстата о промпроизводстве в России свидетельствуют о стабилизации темпов падения выпуска в этом секторе. Это во многом обусловлено динамикой военно-промышленного комплекса и смешанных производств, у которых невозможно выделить гражданскую продукцию, а также производством комплектующих для ядерных реакторов, сообщает «Коммерсант».