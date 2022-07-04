Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Как сообщает РИА Новости, такое решение принял оперштаб по ситуации с COVID-19.

Отмечается, что для прилетающих в Россию граждан Белоруссии отменяется обязательное ПЦР-тестирование, для граждан остальных стран требование сохраняется.

Напомним, что 1 июля Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, в том числе отменил масочный режим и разрешил работу предприятий общественного питания в ночное время.