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1 час назад

Россия снимает все коронавирусные ограничения на пересечение границы

Елена Прошина

Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Как сообщает РИА Новости, такое решение принял оперштаб по ситуации с COVID-19.

Отмечается, что для прилетающих в Россию граждан Белоруссии отменяется обязательное ПЦР-тестирование, для граждан остальных стран требование сохраняется.

Напомним, что 1 июля Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, в том числе отменил масочный режим и разрешил работу предприятий общественного питания в ночное время.

В Германии, Испании и Франции массово отменили авиарейсы

Ранее оперштаб в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. При этом на границах продолжали действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

Общество,Видео,Роспотребнадзор,
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