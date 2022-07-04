Огромные очереди у входа на выставку «Иннопром» показали на видео

В Екатеринбурге с 4 по 7 июля проходит промышленная выставка «Иннопром». Толпы посетителей скопились у входа, некоторые из них стоят в очереди более часа. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU, опубликовавшее соответствующее видео в своем официальном Telegram-канале .

Международная промышленная выставка «Иннопром» является одной из главных российских индустриальных и торговых площадок. Она проходит в Екатеринбурге с 2010 года. С 2011 года мероприятие проводится в международном выставочном комплексе «Екатеринбург-Экспо», которое было построено специально для «Иннопрома».