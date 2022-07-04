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1 час назад

Огромные очереди у входа на выставку «Иннопром» показали на видео

Александр Кузьмин

В Екатеринбурге с 4 по 7 июля проходит промышленная выставка «Иннопром». Толпы посетителей скопились у входа, некоторые из них стоят в очереди более часа. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU, опубликовавшее соответствующее видео в своем официальном Telegram-канале.

Международная промышленная выставка «Иннопром» является одной из главных российских индустриальных и торговых площадок. Она проходит в Екатеринбурге с 2010 года. С 2011 года мероприятие проводится в международном выставочном комплексе «Екатеринбург-Экспо», которое было построено специально для «Иннопрома».

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