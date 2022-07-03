Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск

Россиянам рассказали о самых финансово выгодных месяцах для отпуска в 2023 году. Секрет раскрыл директор департамента по трудовому праву SuperJob Александр Южалин, передает РИА Новости.

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По словам юриста, наилучшие отпускные месяцы в 2023 году – август и октябрь. Они дадут максимальный выигрыш в деньгах при начислении в бухгалтерии.

Немного менее удачными являются июнь и июль.

Самыми невыгодными будут январь, февраль, апрель и май.

Южалин пояснил, что руководствовался количеством рабочих дней в месяце.

«С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня», — сказал эксперт.

В августе и октябре следующего года будет 23 и 22 рабочих дня соответственно. В апреле и мае – по 20.

Ранее Минтруд перечислил все выходные дни в 2023 году.