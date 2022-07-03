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25 минут назад

Россиянам рассказали о праздничных и выходных днях в 2023 году

Илья Родин

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало график выходных и праздничных дней в 2023 году. Специалисты учли, что часть общегосударственных праздников совпадает с выходными днями, и внесли необходимые коррективы. Об этом пишет издание PRIMPRESS.

Россиянам рассказали о праздничных и выходных днях в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В постановлении ведомства отмечается, что новогодние праздники продлятся девять дней, с 31 декабря по 8 января. Февральские праздники будут длинными, с 23 по 26 число включительно. Это связано с тем, что выходной день, приходящийся на 1 января, перенесен на 24 февраля.

8 марта приходится на середину недели, на среду, поэтому «присоединить его к уик-энду не получится».

Майские праздники россияне будут отмечать семь дней, с 29 апреля по 1 мая, затем с 6 по 9 мая. Они могли бы быть еще короче, но их увеличили за счет 8 января - выходной день был перенесен на 8 мая.

День России подарит жителям страны три выходных дня - с 10 по 12 июня. День народного единства также будет отмечаться в течение трех дней, с 4 по 6 ноября.

Год закончится выходным днем - 31 декабря приходится на воскресенье.

Общество,Минтруд России,
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