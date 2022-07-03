В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии в РФ оспы обезьян

Случаев оспы обезьян в РФ нет благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям, предпринятые Роспотребнадзором меры снижают риски появления заболевания в стране. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, при появлении первых сообщений о случаях инфицирования в неэндемичных по заболеванию регионах Роспотребнадзор принял "исчерпывающий комплекс противоэпидемических мер" для предотвращения завоза инфекции на территорию РФ, а также купирования возможности ее распространения. В мае 2022 года ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, пребывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян.