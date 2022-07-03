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54 минуты назад

В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии в России случаев заражения людей оспой обезьян

ТАСС

Случаев оспы обезьян в РФ нет благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям, предпринятые Роспотребнадзором меры снижают риски появления заболевания в стране. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии в РФ оспы обезьян
Фото: ReutersReuters

"Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, при появлении первых сообщений о случаях инфицирования в неэндемичных по заболеванию регионах Роспотребнадзор принял "исчерпывающий комплекс противоэпидемических мер" для предотвращения завоза инфекции на территорию РФ, а также купирования возможности ее распространения. В мае 2022 года ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, пребывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян.

"ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора были оперативно изготовлены тест-системы для выявления случаев заболевания. На сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России. В российские регионы были направлены детальные методрекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий", - сообщили в пресс-службе.

Общество,Роспотребнадзор,
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