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41 минуту назад

Папа Римский назвал разрешение кризиса на Украине основой для лучшего мира

ТАСС

Папа Римский Франциск призвал молиться за мир на Украине и сказал, что разрешение кризиса может привести к построению лучшего мира для будущих поколений.

Папа Римский призвал молиться за мир на Украине
Фото: ReutersReuters

"Продолжим молиться за мир на Украине и на планете. Призываю глав государств и международные организации принять меры, чтобы пресечь тенденцию конфликтов и противостояния. Необходим мир, основанный не на противопоставлении оружейных арсеналов и взаимном страхе, - это отбросит нас на 70 лет назад. Украинский кризис мог бы стать и еще может стать вызовом для мудрых политиков, способных выстроить диалог во имя лучшего мира для новых поколений", - сказал понтифик.

"Необходимо перейти от стратегии политического, экономического и военного влияния к проекту глобального мира. Мир не должен делиться на державы в состоянии конфликта, мир должен основываться на единстве между народами и взаимном уважении цивилизаций", - добавил Франциск.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции, включая персональные. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

Общество,ФРАНЦИСК,Владимир Путин,
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