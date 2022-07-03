Папа Римский призвал молиться за мир на Украине

"Продолжим молиться за мир на Украине и на планете. Призываю глав государств и международные организации принять меры, чтобы пресечь тенденцию конфликтов и противостояния. Необходим мир, основанный не на противопоставлении оружейных арсеналов и взаимном страхе, - это отбросит нас на 70 лет назад. Украинский кризис мог бы стать и еще может стать вызовом для мудрых политиков, способных выстроить диалог во имя лучшего мира для новых поколений", - сказал понтифик.