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1 час назад

«Вкусно — и точка» разберется с производителями булок с плесенью

Газета.Ru

В пресс-службе ресторанов «Вкусно — и точка» заявили, что будут разбираться с производителями булок для бургеров после того, как в одном из заведений сети посетительнице продали бургер с плесенью. Об этом сообщает URA.RU.

«Вкусно — и точка» отреагировали на инцидент с заплесневелой булкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. При хранении и приготовлении продукции соблюдаются все необходимые процедуры. Мы уже связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств», — сказали в пресс-службе.

Посетительнице ресторана «Вкусно — и точка» продали булку с плесенью

Ранее в ряде Telegram-каналов появились фотографии терминалов «Макдоналдс», на которых посетители могут купить пиво. В пресс-службе сети «Вкусно — и точка» опровергли свою причастность к продаже алкоголя в ресторане.

12 июня сеть ресторанов «Макдоналдс» открылась в России под новым названием «Вкусно — и точка». Гендиректор сети ресторанов «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал, что в меню не будет некоторых продуктов из привычного меню «Макдоналдс». Кроме того, он отметил, что сеть не планирует вводить в меню алкоголь.

Общество,McDonald's,
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