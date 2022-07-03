«Вкусно — и точка» отреагировали на инцидент с заплесневелой булкой

В пресс-службе ресторанов «Вкусно — и точка» заявили, что будут разбираться с производителями булок для бургеров после того, как в одном из заведений сети посетительнице продали бургер с плесенью. Об этом сообщает URA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. При хранении и приготовлении продукции соблюдаются все необходимые процедуры. Мы уже связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств», — сказали в пресс-службе.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились фотографии терминалов «Макдоналдс», на которых посетители могут купить пиво. В пресс-службе сети «Вкусно — и точка» опровергли свою причастность к продаже алкоголя в ресторане.