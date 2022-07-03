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46 минут назад

Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый Колкер

Илья Родин

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер скончался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Дмитрий Колкер был задержан 30 июня по делу о госизмене. Советский районный суд Новосибирска арестовал его до 29 августа. По данным агентства, ученого направили в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Родственники исследователя сообщили, что во время задержания он находился в больнице, на лечении. Врачи диагностировали у него тяжелое заболевание.

Его дочь Алина уточнила на своей странице во «ВКонтакте», что у ее отца был рак поджелудочной железы. Она написала, что Дмитрий не мог самостоятельно принимать пищу, ему требовалась помощь.

Пресс-служба НГУ сообщила журналистам, что ученый проводил исследования источников излучения для специальных, медицинских и экологических задач.

Общество,Происшествия,СИЗО "Лефортово",
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