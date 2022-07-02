Хоккеист Федотов подал жалобу в суд на решение военкомата

Обладатель Кубка Гагарина вратарь Иван Федотов подал жалобу во Всеволожский районный суд на решение военкомата о призыве на воинскую службу. Об этом в субботу сообщил ТАСС его адвокат Алексей Пономарев.

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Ранее газета "Спорт-экспресс" сообщила о том, что 25-летний Федотов, серебряный призер Олимпиады, был задержан в Санкт-Петербурге. По информации телеграм-канала Baza, вратарь подозревается в уклонении от службы в армии. Как сообщил Пономарев ТАСС, хоккеисту стало плохо в военкомате и его отправили в госпиталь.

"Вчера было подано заявление во Всеволожский районный суд о признании незаконным решения призывной комиссии, решение по призыву на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено. Ивана должны были отпустить либо направить в гражданскую больницу, поскольку он не является военнослужащим, - сказал Пономарев. - Но как я понимаю, сотрудники военкомата заявление в суд игнорируют и считают, что он является военнослужащим, поэтому отправили его в госпиталь. Дальше суд должен назначить по этому вопросу судебное заседание".

"Мероприятия, связанные с призывом, проходят совершенно иным образом. Вся эта история затеяна, чтобы оказать на него давление", - добавил он.

Пономарев рассказал, что хоккеист продолжает проходить обследование, точный диагноз еще не установлен. "Сейчас он продолжает проходить обследование - у него обострился гастрит на фоне нервного стресса. Он почему-то находится в Первом военно-морском клиническом госпитале. Туда не пускают ни меня как адвоката, ни родителей, врачи отказываются вести какие-либо переговоры, ссылаясь на занятость, - подчеркнул он. - Там постоянно присутствуют сотрудники военной полиции, которые также отказываются давать какие-то комментарии".