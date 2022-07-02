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1 час назад

Губерниев о задержании Федотова: что мешало ему решить вопрос с военкоматом?

Майк Габриелян

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал задержание вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Губерниев резко отреагировал на ситуацию с задержанием голкипера Федотова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губерниев заявил, что не понимает как игрок ЦСКА, вместе со своим агентом, родителями и тренерами, не озаботился проблемой с военным билетом. Например, он мог бы год играть в составе армейцев, будучи военнослужащим.

«Не знаю, что ему помешало. Человеку 25 лет, у него было семь лет, чтобы этот вопрос решить», - сказал комментатор.

Он отметил, что слышал, что к хоккеисту уже были вопросы по поводу службы в армии, но непонятно, «почему он их не решил».

Также комментатор пожелал здоровья Федотову, «потому что есть какая-то проблема».

Вратарю Федотову стало плохо в военкомате, его увезли в больницу

Ранее Федотова задержали в Петербурге, подозревая в уклонении от службы в армии. Уже в военкомате 25-летний вратарь почувствовал себя плохо.

Хоккеисту грозит до двух лет лишения свободы в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Федотов в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА. Он был признан лучшим вратарем плей-офф по проценту отраженных бросков (93,7%).

Общество,Иван Федотов,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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