Губерниев резко отреагировал на ситуацию с задержанием голкипера Федотова

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Губерниев заявил, что не понимает как игрок ЦСКА, вместе со своим агентом, родителями и тренерами, не озаботился проблемой с военным билетом. Например, он мог бы год играть в составе армейцев, будучи военнослужащим.

«Не знаю, что ему помешало. Человеку 25 лет, у него было семь лет, чтобы этот вопрос решить», - сказал комментатор.

Он отметил, что слышал, что к хоккеисту уже были вопросы по поводу службы в армии, но непонятно, «почему он их не решил».

Также комментатор пожелал здоровья Федотову, «потому что есть какая-то проблема».

Ранее Федотова задержали в Петербурге, подозревая в уклонении от службы в армии. Уже в военкомате 25-летний вратарь почувствовал себя плохо.

Хоккеисту грозит до двух лет лишения свободы в соответствии с Уголовным кодексом РФ.