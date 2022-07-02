Советский и российский режиссер-мультипликатор и художник Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в субботу, 2 июля.

— Леонида Ароновича Шварцмана не стало, — цитирует Капкова ТАСС.

Шварцман родился в Минске 30 августа 1920 года. В 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. В ноябре 1941 года был эвакуирован в Челябинск, где работал токарем и художником-оформителем.

После войны Шварцман приехал в Москву и поступил во ВГИК, с 1948 работал на киностудии «Союзмультфильм», с 1963 года — самостоятельно, а с 1975 — как режиссер.