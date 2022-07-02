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1 час назад

"А зачем?": Степашин выступил против возвращения смертной казни

Майк Габриелян

Председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин выступил против возвращения смертной казни в России. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

"А зачем?": Степашин выступил против смертной казни
Фото: ТАССТАСС

«Я против. А зачем ее возвращать?» - сказал Степашин.

Он считает, что колонии для пожизненно осужденных являются достаточным видом наказания, поскольку «это намного сложнее и тяжелее, чем высшая мера».

По словам юриста, он знает это не понаслышке, а как бывший министр внутренних дел и бывший министр юстиции России.

Степашин также напомнил о судебных ошибках, в результате которых государство лишило жизни невинных людей. Так, во время поисков маньяка Андрея Чикатило, было расстреляно несколько невиновных.

Юрист добавил, что сейчас звучат мнения о возвращении смертной казни, но допустить этого нельзя.

Ранее в Совфеде рассказали, что для возвращения смертной казни потребуется принимать новую Конституцию.

Общество,Андрей Чикатило,Сергей Степашин,Совет Федерации,
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