В Нижнем Новгороде собака сорвала с автомобиля номерной знак. Видео

Во дворе одного из жилых домов Нижнего Новгорода стая собак повредила припаркованный автомобиль, в том числе одно из животных сорвало с машины номерной знак. Видео опубликовано в Telegram-канале «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

На записи видно, как несколько животных бродят вокруг припаркованных на стоянке автомобилей. Одна из собак схватила зубами за край номерного знака стоящего во дворе кроссовера Mitsubishi Outlander, сорвала табличку с бампера и бросила на землю. После этого животные покидают место происшествия.