Предпринимательница из Новосибирска Ольга Мавротская решила, что радовать красивой едой можно не только людей, но и братьев меньших. Так она готовит торты, пиццу, суши и многое другое для собак.

"Я им [собакам] постоянно готовлю и, соответственно, идея возникла на дне рождении собаки. Поэтому и начала готовить, ну а друзья подхватили, сказали, что это красиво, поэтому начала готовить для друзей", - рассказала Ольга Ruptly в четверг, 23 июня.

У женщины дома живут два хаски, для которых в первую очередь готовит «деликатесы». В своей продукции Ольга использует только натуральные продукты для сбалансированного питания животных. Начинку для торта она делает из печени и овощей, а крем из творога.