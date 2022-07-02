ВОЗ оценила риск появления оспы обезьян в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что риск появления оспы обезьян существенно вырос в европейском регионе. Она уточнила, что врачи зафиксировали вспышки заболевания в нескольких новых государствах. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в Европейский регион ВОЗ входят 53 страны, в том числе Российская Федерация.
Мелита Вуйнович рассказала, что в организацию поступают сообщения о «географически широко распространенной вспышке», а также о случаях оспы, картина протекания которых в определенной мере отличается от типичной.
Эксперт рекомендовала странам макрорегиона приложить все необходимые усилия для выявления новых случаев заболевания, тщательного отслеживания контактов больных.
Агентство напомнило, что в настоящее время оспа обезьян обнаружена в 51 государстве мира. Общее число случаев заражения достигло 5,1 тыс.
Иммунолог Николай Крючков сообщил ранее, что болезнь распространяют так называемые «суперспредеры». Это люди, которые, несмотря на выявленные симптомы, продолжают вести активную жизнь, посещают торговые центры, клубы, ездят в общественном транспорте.