ВОЗ оценила риск появления оспы обезьян в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что риск появления оспы обезьян существенно вырос в европейском регионе. Она уточнила, что врачи зафиксировали вспышки заболевания в нескольких новых государствах. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в Европейский регион ВОЗ входят 53 страны, в том числе Российская Федерация.

Мелита Вуйнович рассказала, что в организацию поступают сообщения о «географически широко распространенной вспышке», а также о случаях оспы, картина протекания которых в определенной мере отличается от типичной.

Эксперт рекомендовала странам макрорегиона приложить все необходимые усилия для выявления новых случаев заболевания, тщательного отслеживания контактов больных.

Агентство напомнило, что в настоящее время оспа обезьян обнаружена в 51 государстве мира. Общее число случаев заражения достигло 5,1 тыс.