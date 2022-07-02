Илон Маск встретился с папой Римским

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маскс встретился с папой Римским Франциском, об этом он сообщил в Twitter.

Фото: Twitter Twitter

«Для меня было большой честью встретиться вчера с папой Франциском», – передает его слова РИА «Новости». Маск опубликовал снимок, на которой он стоит рядом с понтификом.

Итальянская газета Repubblica уточнила, что это был частный визит. В официальном бюллетене встреча не анонсировалась.

Понтифик встретился с Маском в Доме святой Марфы в Ватикане, где находятся личные апартаменты папы Римского. Встреча длилась 40 минут, в ходе нее Маск и глава Римско-католической церкви обсудили проблемы окружающей среды и будущее человечества. Помимо самого Маска, с папой Римским встретились четверо его детей.