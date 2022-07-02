ВОЗ предупредила о росте заболеваемости COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом, возможно совместное распространение с гриппом. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19", - рассказала Вуйнович.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Кроме того, постановлением отменяется обязательный карантин до получения результатов теста COVID-19, а также меры по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Помимо этого, снимаются ограничения на проведение мероприятий в закрытых помещениях.