В России за сутки потушили 60 лесных пожаров

На 00:00 мск 3 июля на территории РФ действовали 116 лесных пожаров на площади 51 421 га. Наибольшую площадь возгораний (9 732 га) зафиксировали в Якутии, где действуют 17 пожаров. В Иркутской области и Хабаровском крае действуют по восемь пожаров на площади 355 га и 5 762 га соответственно. В Амурской области зафиксировали семь пожаров на площади 1 660 га. В списке регионов, где еще наблюдаются возгорания в лесах, республики Бурятия, Карелия и Тыва, Магаданская и Мурманская области, Забайкальский и Красноярский края.