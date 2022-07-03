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40 минут назад

В России за сутки потушили 60 лесных пожаров

ТАССиещё 1

Специалисты за сутки ликвидировали в 23 регионах России 60 пожаров на площади 628 га. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

В России за сутки потушили 60 лесных пожаров
Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиГУ МЧС по Свердловской области

"За сутки в 23 регионах России лесные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 628 га. Лесные пожары ликвидированы в Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Владимирской, Ивановской, Московской, Тамбовской, Кировской, Нижегородской, Иркутской, Сахалинской областях, Краснодарском, Пермском, Красноярском, Хабаровском, Забайкальском краях, республиках Карелия, Марий Эл, Тыва, Бурятия, Саха (Якутия), Ямало-Ненецком АО", - говорится в сообщении.

На 00:00 мск 3 июля на территории РФ действовали 116 лесных пожаров на площади 51 421 га. Наибольшую площадь возгораний (9 732 га) зафиксировали в Якутии, где действуют 17 пожаров. В Иркутской области и Хабаровском крае действуют по восемь пожаров на площади 355 га и 5 762 га соответственно. В Амурской области зафиксировали семь пожаров на площади 1 660 га. В списке регионов, где еще наблюдаются возгорания в лесах, республики Бурятия, Карелия и Тыва, Магаданская и Мурманская области, Забайкальский и Красноярский края.

В тушении пожаров задействовали более 3 тыс. человек и 441 единицу техники.

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