Патриарх Кирилл посетит Калининград

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 2-3 июля совершит рабочую поездку в Калининградскую митрополию, в ходе которой, в частности, проведет епархиальное собрание духовенства и совершит великое освящение собора равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининграде. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

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"2 июля Святейший Владыка возглавит епархиальное собрание духовенства Калининградской митрополии и совершит всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя. 3 июля <...> Предстоятель Русской православной церкви совершит чин великого освящения собора равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Калининграда и возглавит Божественную литургию в новоосвященном храме", - говорится в сообщении.

Прошлая поездка предстоятеля РПЦ в Калининград, который он посещает регулярно, состоялся до пандемии, в июне 2019 года.