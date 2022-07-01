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4 часа назад

Патриарх Кирилл 2-3 июля посетит Калининград

ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 2-3 июля совершит рабочую поездку в Калининградскую митрополию, в ходе которой, в частности, проведет епархиальное собрание духовенства и совершит великое освящение собора равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининграде. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл посетит Калининград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"2 июля Святейший Владыка возглавит епархиальное собрание духовенства Калининградской митрополии и совершит всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя. 3 июля <...> Предстоятель Русской православной церкви совершит чин великого освящения собора равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Калининграда и возглавит Божественную литургию в новоосвященном храме", - говорится в сообщении.

Прошлая поездка предстоятеля РПЦ в Калининград, который он посещает регулярно, состоялся до пандемии, в июне 2019 года.

После избрания на патриарший престол патриарх Кирилл, бывший до того митрополитом Смоленским и Калининградским, оставался правящим архиереем Калининградской епархии. 21 октября 2016 года была образована Калининградская митрополия. Священный Синод РПЦ одобрил выраженную калининградцами просьбу оставить за патриархом временное управление Калининградской митрополией.

Общество,Патриарх Кирилл,Иисус Христос,РПЦ,
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