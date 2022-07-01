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1 час назад

В Нововоронеже установили «правильный» памятник Аленке

Илья Родин

В Нововоронеже открыли новый, «душевный» памятник основательнице города Аленке. Об этом пишет Telegram-канал Нововоронежской АЭС.

В Нововоронеже установили «правильный» памятник Аленке
Фото: Telegram-канал Нововоронежской АЭС.Telegram-канал Нововоронежской АЭС.

Отмечается, что арт-объект «Аленка» был торжественно представлен местной публике во время Первого городского фольклорного праздника «Истоки».

Впервые скульптура Аленки появилась в городе 18 декабря 2020 года, по случаю 250-летнего юбилея Нововоронежа. Жители приняли ее «в штыки», называли памятник «ущербным подобием», а также «чертовщиной», уточняет РИА «Новости».

По указанию властей региона, арт-объект 21 декабря того же года был демонтирован и возвращен скульптуру, после чего его продали с аукциона.

Агентство напоминает, что много лет назад деревенская девушка Аленка по поручению своих сельчан направилась на поиски новой земли для поселения. На Дону она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала туда своих земляков.

Позже, по данным издания, она погибла от рук разбойника Кудеяра. И якобы после этого ручей и поселок стали называться в ее честь. В дальнейшем населенный пункт получил название Нововоронеж.

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