В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
4 часа назад

Разбившая семью британцев украинка рассказала свою версию истории

Елена Прошина

Беженка из Украины София Каркадым, разбившая семью британцев, которая приютила ее, рассказала «КП-Петербург» свою версию произошедшего.

Разбившая семью британцев украинка рассказала свою версию истории
Фото: вконтактевконтакте

По ее словам, она никого не уводила, к разрыву отношений у пары с двумя детьми привела ревность супруги.

Видео дня

Каркадым отметила, что выбрала семью Энтони и Лорны Гарнетт из Бетфорда, поскольку думала, что у них будет «более благоприятная среда для ее пребывания» и они легче поймут друг друга. Цели «красть» кого-то у нее не было, она хотела «отойти от путешествия длиною в два месяца», начать ходить в спортзал и найти работу.

«Испанский стыд»: Украинка рассказала о поведении беженцев в Швейцарии

Однако в планы вмешалась инфекция в глазу. Каркадым и сопровождавшему ее Энтони пришлось два дня потратить на разъезды по врачам, поскольку девушке отказывали в приеме в клиниках из-за отсутствия у нее национального страхового номера. В итоге у нее нашли бактерию в глазу и провели операцию, которая лишила ее на полгода возможности устроиться на работу.

И именно тогда, по словам Каркадым, Лорна уже начала устраивать разборки на фоне ревности Энтони. Британке не нравилось, что ее муж «таскается» с украинкой по больницам, ей казалось, что он изменяет ей. При этом в лицо девушке Лорна продолжала улыбаться и спрашивать о самочувствии.

Окончательную точку в семейной жизни поставила вторая поездка Энтони и Каркадым к его родителям. Лорна не хотела, чтобы ее муж ехал с украинкой к ним и устроила ссору. По ее итогам Каркадым и Энтони заявили, что не собираются больше все это терпеть, собрали вещи и уехали к родителям мужчины.

Но роман между ними закрутился не тогда, а лишь через несколько дней после данного инцидента. Каркадым подчеркнула, что именно Энтони стал инициатором отношений, признавшись ей в чувствах. Также украинка обратила внимание, что мужчина не был официально женат с Лорной, та просто сменила себе фамилию на его.

На данный момент у пары в планах развитие своего бизнеса и свадьба. При этом Каркадым уверила, что не хочет спешить с росписью и детьми пока, поскольку «ей только 22 года».

Ранее The Sun писал, что беженка с Украины разрушила «семью за десять дней». Материал вызвал неоднозначную реакцию у общественности: некоторые стали называть Каркадым «разлучницей» и угрожать высылкой из страны, другие наоборот увидела в этом красивую историю любви.

Общество,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители