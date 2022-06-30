Разбившая семью британцев украинка рассказала свою версию истории

Беженка из Украины София Каркадым, разбившая семью британцев, которая приютила ее, рассказала «КП-Петербург» свою версию произошедшего.

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По ее словам, она никого не уводила, к разрыву отношений у пары с двумя детьми привела ревность супруги.

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Каркадым отметила, что выбрала семью Энтони и Лорны Гарнетт из Бетфорда, поскольку думала, что у них будет «более благоприятная среда для ее пребывания» и они легче поймут друг друга. Цели «красть» кого-то у нее не было, она хотела «отойти от путешествия длиною в два месяца», начать ходить в спортзал и найти работу.

Однако в планы вмешалась инфекция в глазу. Каркадым и сопровождавшему ее Энтони пришлось два дня потратить на разъезды по врачам, поскольку девушке отказывали в приеме в клиниках из-за отсутствия у нее национального страхового номера. В итоге у нее нашли бактерию в глазу и провели операцию, которая лишила ее на полгода возможности устроиться на работу.

И именно тогда, по словам Каркадым, Лорна уже начала устраивать разборки на фоне ревности Энтони. Британке не нравилось, что ее муж «таскается» с украинкой по больницам, ей казалось, что он изменяет ей. При этом в лицо девушке Лорна продолжала улыбаться и спрашивать о самочувствии.

Окончательную точку в семейной жизни поставила вторая поездка Энтони и Каркадым к его родителям. Лорна не хотела, чтобы ее муж ехал с украинкой к ним и устроила ссору. По ее итогам Каркадым и Энтони заявили, что не собираются больше все это терпеть, собрали вещи и уехали к родителям мужчины.

Но роман между ними закрутился не тогда, а лишь через несколько дней после данного инцидента. Каркадым подчеркнула, что именно Энтони стал инициатором отношений, признавшись ей в чувствах. Также украинка обратила внимание, что мужчина не был официально женат с Лорной, та просто сменила себе фамилию на его.

На данный момент у пары в планах развитие своего бизнеса и свадьба. При этом Каркадым уверила, что не хочет спешить с росписью и детьми пока, поскольку «ей только 22 года».