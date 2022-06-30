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1 час назад

Многодетная мать из Омска стала "Первой вице-миссис Вселенная"- 2021

ТАСС

Участница из России, 38-летняя многодетная мать из Омска Ирина Рягузова заняла второе место на конкурсе красоты "Миссис Вселенная" - 2021 в Сеуле и получила титул "Первая вице-миссис Вселенная". Об этом в четверг сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

Многодетная россиянка стала "Первой вице-миссис Вселенная"
Фото: 12-kanal.ru12-kanal.ru

"30 июня в Сеуле состоялся финал одного из самых престижных конкурсов красоты в мире "Миссис Вселенная" (Mrs. Universe). В нем приняли участие более 100 женщин из разных стран мира. Россиянка Ирина Рягузова завоевала второе место, став "Первой вице-миссис Вселенная 2021", - сказали организаторы.

Титул "Миссис Вселенная" получила участница из Грузии. Представительницы Сингапура, Таиланда и Канарских островов также были отмечены жюри.

Финал конкурса должен был пройти в конце 2021 года, но из-за пандемии его перенесли. Возраст участниц, ранее побеждавших в национальных конкурсах красоты разных стран, от 18 до 55 лет. Обязательным условием участия было наличие детей. У представительницы России пятеро детей, она занимается бизнесом и благотворительностью.

"Конкуренция на конкурсе была очень жесткая, конечно, были опасения, связанные с текущей политической ситуацией в мире. Но теперь я точно могу сказать, красота и женственность вне санкций", - привели организаторы слова Рягузовой.

В 2021 году Ирина Рягузова завоевала статус "Миссис Россия Вселенная", это обеспечило ей прохождение в финал "Миссис Вселенная".

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