Как оформить инвалидность в 2022 году: условия оформления, куда обратиться

С 1 июля 2022 года в России больше не действует упрощенный порядок оформления инвалидности. Если до этого момента в связи с пандемией процедура проводилась, в основном, заочно, то теперь оформить группу инвалидности можно двумя способами — как требующим, так и не требующим присутствия самого пациента, пишет «Тинькофф Журнал». Рассказываем более подробно, как оформить инвалидность в 2022 году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В каких случаях можно оформить инвалидность

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Как сообщается на сайте mos.ru, оформить группу инвалидности можно в следующих случаях:

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, вызванное заболеваниями, дефектами, последствиями травм;

ограничение жизнедеятельности (человек не может обслуживать себя, самостоятельно передвигаться, общаться, ориентироваться, контролировать свое поведение, обучаться и трудиться);

потребность в мерах соцзащиты, включая программы реабилитации или абилитации.

Для принятия решения о присвоении пациенту инвалидности проводится медико-социальная экспертиза (МСЭ). Взрослым в зависимости от состояния здоровья присваиваются I, II и III группы инвалидности, несовершеннолетним — категория ребенок-инвалид.

С чего начать оформление инвалидности

В первую очередь необходимо получить направление на медико-социальную экспертизу. Его выдают в поликлинике, Пенсионном фонде либо органах соцзащиты. В случае отказа от выдачи направления вам должны дать справку, где будет говориться о таком решении. С этой справкой можно самостоятельно обратиться в бюро МСЭ для пересмотра вопроса, рассказывается на «Госуслугах».

После того, как врачебная комиссия выдала направление на МСЭ, сам пациент или его законный представитель должны написать согласие на проведение экспертизы. В этом документе они указывают предпочтительный формат проведения данной процедуры — очный или заочный. В некоторых случаях пройти экспертизу заочно нельзя. Так бывает, если:

невозможно убедиться в достоверности сведений из документов;

результаты медицинских исследований не соответствуют заключениям врачей;

необходимо провести обследование с помощью специального оборудования;

пациент живет в интернате.

необходима корректировка программы реабилитации или абилитации.



Медико-социальная экспертиза

Экспертизу назначает бюро МСЭ. Она проводится заочно (с изучением необходимых документов), в самом бюро, по месту жительства пациента (если он не может самостоятельно посетить организацию) либо в стационаре. Если по результатам экспертизы инвалидность будет подтверждена, пациенту выдается соответствующая справка с указанием I, II или III группы инвалидности. Для пациентов, получивших инвалидность, разрабатываются индивидуальные программы реабилитации или абилитации.

Медико-социальная экспертиза может проводиться с участием представителей государственных внебюджетных фондов, Федеральной службы по труду и занятости, а также специалисты соответствующего профиля. Они наделяются правом совещательного голоса. Решение о признании пациента инвалидом принимается простым большинством голосов.

РИА Новости

Документы для оформления инвалидности

Чтобы записаться на МСЭ, необходимы следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

направление на экспертизу либо справка об отказе в выдаче такого направления;

документы, свидетельствующие о состоянии здоровья (амбулаторная карта, заключения консультантов, выписки из стационаров, результаты обследования);

СНИЛС;

согласие на проведение МСЭ в письменной форме;

документы, удостоверяющие полномочия представителя пациента (если это необходимо), а также документы, удостоверяющие его личность и место жительства.

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные материалы.

Как оформить инвалидность ребенку

Ребенку, как и взрослому, для оформления инвалидности необходимо пройти медико-социальную экспертизу. Чтобы попасть на нее, нужно собрать следующий пакет документов: