Как оформить инвалидность в 2022 году: условия оформления, куда обратиться

С 1 июля 2022 года в России больше не действует упрощенный порядок оформления инвалидности. Если до этого момента в связи с пандемией процедура проводилась, в основном, заочно, то теперь оформить группу инвалидности можно двумя способами — как требующим, так и не требующим присутствия самого пациента, пишет «Тинькофф Журнал». Рассказываем более подробно, как оформить инвалидность в 2022 году.
Как сообщается на сайте mos.ru, оформить группу инвалидности можно в следующих случаях:
Для принятия решения о присвоении пациенту инвалидности проводится медико-социальная экспертиза (МСЭ). Взрослым в зависимости от состояния здоровья присваиваются I, II и III группы инвалидности, несовершеннолетним — категория ребенок-инвалид.
В первую очередь необходимо получить направление на медико-социальную экспертизу. Его выдают в поликлинике, Пенсионном фонде либо органах соцзащиты. В случае отказа от выдачи направления вам должны дать справку, где будет говориться о таком решении. С этой справкой можно самостоятельно обратиться в бюро МСЭ для пересмотра вопроса, рассказывается на «Госуслугах».
После того, как врачебная комиссия выдала направление на МСЭ, сам пациент или его законный представитель должны написать согласие на проведение экспертизы. В этом документе они указывают предпочтительный формат проведения данной процедуры — очный или заочный. В некоторых случаях пройти экспертизу заочно нельзя. Так бывает, если:
Экспертизу назначает бюро МСЭ. Она проводится заочно (с изучением необходимых документов), в самом бюро, по месту жительства пациента (если он не может самостоятельно посетить организацию) либо в стационаре. Если по результатам экспертизы инвалидность будет подтверждена, пациенту выдается соответствующая справка с указанием I, II или III группы инвалидности. Для пациентов, получивших инвалидность, разрабатываются индивидуальные программы реабилитации или абилитации.
Медико-социальная экспертиза может проводиться с участием представителей государственных внебюджетных фондов, Федеральной службы по труду и занятости, а также специалисты соответствующего профиля. Они наделяются правом совещательного голоса. Решение о признании пациента инвалидом принимается простым большинством голосов.
Чтобы записаться на МСЭ, необходимы следующие документы:
В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные материалы.
Ребенку, как и взрослому, для оформления инвалидности необходимо пройти медико-социальную экспертизу. Чтобы попасть на нее, нужно собрать следующий пакет документов: