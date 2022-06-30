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10 часов назад

ВЦИОМ: спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян

Газета.Ruиещё 4

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в соответствии с которыми российскую специальную операцию на Украине поддерживают 72% граждан РФ.

ВЦИОМ: спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На протяжении четырех месяцев мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции России на Украине значительно не меняется – по последним данным, 72% граждан скорее поддерживают решение провести спецоперацию, 17% скорее не поддерживают», — говорится в отчете центра.

При этом 11% респондентов затруднились с ответом.

По данным ВЦИОМ, 38% опрошенных считают целями спецоперации защиту Россию и разоружение Украины, а также препятствование созданию военный базы НАТО на ее территории. Еще 20% респондентов назвали целью операции защиту населения Донецкой и Луганской народных республик.

«Еще 19% назвали изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов, 8% полагают, что цель — оккупировать Украину и присоединить ее к России», — свидетельствуют результаты опроса.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), 36% россиян ожидают улучшения жизни в стране в ближайшие полгода-год.

Общество,Фонд "Общественное мнение",НАТО,ВЦИОМ,
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