Уже говорилось о том, что оспа обезьян не очень заразная, что нужен длительный контакт для того, чтобы она передалась. И что симптомы оспы обезьян очевидны даже без специальной диагностики, и поэтому ее выявление проблемы не составляет. Казалось бы, все эти вещи означают одно: оспу обезьян легко и быстро победят. Но она все расползается и расползается при том, что раньше за ней такого замечено не было. Это же не первый ее приход в человеческую популяцию. Тем не менее уже даже в вполне себе медицинских странах она все-таки продолжает расползаться, "путешествует" из страны в страну.



Все это наводит меня на две версии. Первая версия, скажем, не такая неприятная. Она заключается в том, что человечество сильно понизило свой уровень иммунной защиты. Этот вопрос неоднократно рассматривался в предыдущие десятилетия в контексте близкого родственника оспы обезьян, который называется вирус осповакцины. Его используют для вакцинации. Дело в том, что эта вакцина на основе живого вируса осповакцины, наверное, самая реактогенная из всех. Она очень тяжелая, токсичная и так далее. Довольно неприятная вещь, хотя и очень эффективная. И именно в этом контексте обсуждалось, что если вдруг снова понадобится вакцинировать, - у нас есть хорошая вакцина, но поскольку иммунный статус человечества "просел", то побочные результаты будут намного хуже и тяжелее, чем это было бы еще порядка 40 лет назад, когда в 1980-м году прекратили вакцинацию. Поэтому в качестве одной из причин того, что оспа обезьян расползается, можно предположить то, что иммунный статус человека стал хуже, поэтому сложнее бороться. Тем не менее эпидемиологические методы должны срабатывать безусловно.



Тут появляется вторая потенциальная причина распространения оспы обезьян. Сегодня после всего, что мы увидели в этих злополучных лабораториях, и в контексте того, что DTRA (Defense Threat Reduction Agency, Агентство США по уменьшению угрозы - прим. ред.) не просто борется или не борется с биологической угрозой, а активно создает лаборатории, раздает заказы, ее роль сегодня очень подозрительная. В этом контексте у меня сразу же возникает вопрос о том, что это штамм, с которым поработали. О том, что военные вирусологи рассматривали оспу обезьян как потенциальную угрозу, я хорошо знаю еще с 80-х годов. Это известная вещь, что с ней работали еще тогда. И сегодня нет уверенности в том, что ее не доработали до каких-то неприятных вещей. А то, что уже сделан сиквенс этого варианта и, наверное, не один, ни о чем не говорит, потому что достаточно определить, связана ли та или иная замена с изменением свойств или не связана. На примере коронавируса мы насмотрелись, что мутации есть, в каких то случаях это приводит к ухудшению, в каких-то не приводит. По своему опыту работы с вирусом Эбола я знаю, что там одна замена привела к изменению хозяина. То есть если вирус Эбола был совершенно безвреден для морских свинок, то в результате неких манипуляций и введения конкретной замены он стал высокопатогенным.



Я в очередной раз могу сказать, что если мы самым серьезным образом в ближайшее время не возьмемся за исследования в этой области, то на одних санитарных щитах за 30 млрд рублей мы далеко не уедем... Для того, чтобы системно решать задачу по биологической обороне страны, нам нужны серьезные научно-исследовательские предприятия, кадры.





О распространении вируса



Завоз вируса в страну - это дело момента. Предположим, если инфицированный человек находится за пределами инкубационного периода и у него началась какая-то картина, тогда, может быть, у него выявят вирус. А если он в первом периоде после заражения? Он приедет, пробудет в стране несколько дней, у него поднимется температура, и прежде чем выступят признаки, которые абсолютны - появление классических оспенных пустул и так далее, пройдет какое-то время, за которое можно успеть заразить других людей.

Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук