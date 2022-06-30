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49 минут назад

Бельгия приостановила выдачу турвиз россиянам

Алиса Селезнёва

Консульство Бельгии с 1 июля приостановит выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Как долго продлится приостановка, неизвестно. В визовом центре Бельгии объяснили, что сейчас бельгийские дипломаты не способны обрабатывать все без исключения заявления на визы.

С 1 июля визовый центр будет принимать заявления только на некоторые визы категории D.

Чехия приостановила выдачу виз россиянам до следующего года

Речь идет о студенческих визах для людей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа, рабочих однократных визах, если заявителю необходимо попасть в страну до 31 августа, а также визах для воссоединения семьи (только для членов семьи заявителей на рабочую визу).

В визовом центре подчеркнули, что никаких исключений они сделать не смогут.

«Эта временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы», - заключили сотрудники центра.

Ранее Чехия объявила, что не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года.

В июне 2022 года для россиян также ограничено получение виз в Данию, Эстонию, Литву и Латвию. Визовый центр Италии приостанавливал прием документов на визы, но позже его возобновил.

Общество,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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