«МегаФон» назвал Белоруссию, Турцию и Казахстан самыми популярными странами для отпуска

Аналитики «МегаФона» выяснили, что за границу в апреле-июне отправилось рекордное число россиян за последние три года. При этом предпочитающих для отдыха зарубежные курорты стало в два раза меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Потребление услуг в роуминге на одного клиента растет. Если раньше многие абоненты уже в самолете отключали мобильные данные, опасаясь незапланированных трат, то сейчас пользуются услугой, как в обычной сети.

«Для этого мы не только предлагаем максимально выгодные тарифы и пакеты услуг, но и используем технические решения, с которыми пользоваться связью в поездках удобно. Например, настроили синхронизацию приложений и облачных хранилищ в роуминге таким образом, чтобы технический трафик был минимальным — в результате он сократился с 14 до 4 процентов. Это деньги, которые абоненты смогли сэкономить без потери комфорта. Кроме того, мы предоставляем первые 100 килобайт трафика бесплатно — если пользователь случайно зашел в приложение и сразу его закрыл, списание не произойдет», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

В поездках абоненты гораздо активнее пользуются мобильным интернетом: потребление трафика выросло на 60 процентов по сравнению с 2019 годом. Наибольший расход трафика в роуминге приходится на YouTube (8 процентов). Далее следуют WhatsApp (6 процентов), Telegram (5 процентов) и VK (4 процента), «Яндекс.Музыка» и TikTok — по 2 процента.

Самым популярным приложением для поиска маршрутов за границей у россиян стали «Яндекс.Карты». В топе стран, где наиболее активно используют мобильный интернет, оказалась Греция (2,7 гигабайт на человека за поездку), Азербайджан (2,5 гигабайта) и ОАЭ (2,0 гигабайта).

Также увеличилась средняя длительность поездки: с восьми дней в 2019 году до десяти — в 2022-м.

В Белоруссию россияне не только чаще всего отправляются, но и дольше всего разговаривают — в среднем 26 минут на человека. С 1 апреля «МегаФон» обнулил плату за входящие звонки в роуминге в Белоруссии. На втором месте оказалась Турция, а на третьем — Казахстан. При этом в Казахстан стали путешествовать на 52 процента чаще, чем в 2019-м году. Также набирают популярность Киргизия и Узбекистан.