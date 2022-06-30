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2 часа назад

Появилось видео с церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом

Рамблер

В Москве сегодня проходит церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом. Друг популярного исполнителя привез 10 тысяч роз, чтобы раздать пришедшим почтить память артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Москва», в распоряжении которого оказались кадры с мероприятия.

Уточняется, что после траурной церемонии тело Пьера Нарцисса будет кремировано, а его прах отправят в Камерун – на родину певца.

Бывшая жена Пьера Нарцисса заявила о подмене гроба

О кончине Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Родные музыканта заявляют, что смерть наступила из-за подагры. Ему было 45 лет.

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