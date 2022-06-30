В Москве сегодня проходит церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом. Друг популярного исполнителя привез 10 тысяч роз, чтобы раздать пришедшим почтить память артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Москва», в распоряжении которого оказались кадры с мероприятия.

Уточняется, что после траурной церемонии тело Пьера Нарцисса будет кремировано, а его прах отправят в Камерун – на родину певца.