Женщина с монобровью и усами пожаловалась на оскорбления от незнакомцев

Женщина с монобровью и усами из Дании жалуется, что ее часто оскорбляют на улице. Несмотря на это, она не собирается менять свою внешность, пишет LADBible.
Эльдина Джаганжак рассказала, что когда она появляется на публике, все внимание людей приковано к ней. Незнакомцев удивляет монобровь 31-летней женщины и ее усы. Как рассказала датчанка, реакция посторонних всегда разная.
«Ко мне подходили люди и говорили, что это круто, а некоторые кричали на меня и оскорбляли», — вспоминает Эльдина.
Женщина также ведет страницу в социальной сети, на которую подписаны более 20 тысяч человек. Джаганжак регулярно публикует там свои фотографии, однако недоброжелатели добираются до нее и в интернете.
«Мне пишут грубые комментарии, в основном это подростки», — рассказала она.
Эльдина добавила, что когда сама была подростком, заметила, как ее подруги начали выщипывать брови и брить ноги, чтобы соответствовать стандартам красоты. Джаганжак же считает, что все женщины красивы от природы.