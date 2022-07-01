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1 час назад

Женщина с монобровью и усами пожаловалась на оскорбления от незнакомцев

Газета.Ruиещё 2

Женщина с монобровью и усами из Дании жалуется, что ее часто оскорбляют на улице. Несмотря на это, она не собирается менять свою внешность, пишет LADBible.

Женщина с монобровью и усами пожаловалась на оскорбления от незнакомцев
Фото: eldina_jaganjac/Instagram (организация запрещена в России)eldina_jaganjac/Instagram

Эльдина Джаганжак рассказала, что когда она появляется на публике, все внимание людей приковано к ней. Незнакомцев удивляет монобровь 31-летней женщины и ее усы. Как рассказала датчанка, реакция посторонних всегда разная.

«Ко мне подходили люди и говорили, что это круто, а некоторые кричали на меня и оскорбляли», — вспоминает Эльдина.

Женщина также ведет страницу в социальной сети, на которую подписаны более 20 тысяч человек. Джаганжак регулярно публикует там свои фотографии, однако недоброжелатели добираются до нее и в интернете.

«Мне пишут грубые комментарии, в основном это подростки», — рассказала она.

Эльдина добавила, что когда сама была подростком, заметила, как ее подруги начали выщипывать брови и брить ноги, чтобы соответствовать стандартам красоты. Джаганжак же считает, что все женщины красивы от природы.

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