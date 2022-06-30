Минпросвещения: большое число школьных программ не ведет к повышению качества образования

Минпросвещения России выступает за введение федеральных основных образовательных программ, которые определят обязательный минимум для каждой школы, поскольку существующее сегодня большое количество учебных программ не всегда способствует повышению качества обучения. Об этом заявил в четверг директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Максим Костенко в Общественной палате РФ на обсуждении на тему: "Единое образовательное пространство: учебники и программы".

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Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что депутаты предлагают прописать в законе "Об образовании в РФ" понятие единых основных федеральных образовательных программ, а также обязанность Минпросвещения разработать эти программы. Речь идет о так называемом золотом стандарте знаний, которые должны получать обучающиеся во всех школах страны. Как уточнил министр просвещения Сергей Кравцов ТАСС, федеральные учебные программы, разработанные министерством, могут стать обязательными для всех школ России.

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"К сожалению, мы сегодня это видим, нам про это говорят и родители, учителя: множественность интерпретаций подходов в каждой конкретной образовательной организации, иногда в каждом конкретном классе <...> синергию общих действий, эффективных действий снижает. Не всегда это ведет к повышению качества образования, о котором мы говорим, не всегда это способствует субъективному ощущению удовлетворения от системы образования", - заявил Костенко.

По его словам, проблема видна на примере трудовой миграции, когда ребенок внутри муниципалитета перешел из одной школы в другую. Сегодня в начальной школе может быть более 10 образовательных программ, которые выбирает учитель.

"Он учился по одной, бедный ребенок, [потом] перешел на другую. Можно ли ожидать, что сразу ребенок покажет высокие образовательные результаты? Та же самая история и в основной, и старшей школе", - добавил он.