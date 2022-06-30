Пока вы спали: блокада Шпицбергена и заморозка тарифов ЖКУ

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Норвегия организовала блокаду Шпицбергена

Осло запретило горнодобывающей компании «Артикуголь» перевозить грузы для российских поселений на острове Шпицберген через материковую часть Норвегии. По данным генконсула России на архипелаге Сергея Гущина, в случае отсутствия поставок продуктов и запчастей в зимний период в поселениях может сложиться критическая ситуация, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что по Парижскому договору Москва имеет равные права с Осло на деятельность на Шпицбергене. Однако позднее Норвегия распространила свою юрисдикцию вокруг архипелага и сейчас считает, что эти нормы важнее договора, подписанного в 1920 году.

В России хотят «заморозить» тарифы ЖКУ

Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, предусматривающий установление тарифов на коммунальные услуги сроком на пять лет. При этом ставки на год вперед будут определяться до 20 декабря, пишут «Известия».

Участники рынка отметили, что инициатива ФАС не означает, что тарифы будут заморожены. Рост стоимости услуг будет, однако компании смогут прогнозировать свою деятельность в долгосрочной перспективе, опираясь на расписанные заранее тарифы.

НАТО готовится к войне с Россией

На саммите в Мадриде страны НАТО признали Россию «самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе», а также договорились о серьезном увеличении сил оперативного реагирования на восточном фланге. Чем грозит Москве новая концепция НАТО, разбирался «Взгляд».

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Александра Бартоша, по итогам саммита в НАТО «перешли к процессу подготовки войны с Россией». При этом наращивание военного присутствия у российских границ вынуждает Москву принимать серьезные меры по защите национальных интересов.

Еврозона рискует скатиться в рецессию

Финансовые аналитики прогнозируют, что из-за ограничения ЕС поставок российских энергоносителей экономика Германии может сократиться на 13%, а еврозона рискует скатиться в «мягкую рецессию». Об этом пишет «Независимая газета».

В Германии допускают сценарий отключения ряда отраслей, в частности, убытки и сокращение производства грозят стекольной, сталелитейной, пищевой промышленности. Эксперты прогнозируют, что эта ситуация отразится и на России, так как глубокая рецессия в ЕС «может стать триггером для глобальной рецессии и привести к спаду спроса на товары российского сырьевого экспорта во всем мире».

Индонезия оказалась на распутье из-за саммита G20

Сегодня в Москве пройдут переговоры президентов России и Индонезии Владимира Путина и Джоко Видодо. Главной интригой визита индонезийского лидера является приглашение Путина на саммит G20 на Бали, который должен пройти в ноябре, отмечает «Коммерсант».

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что Индонезия гарантировала отсутствие президента России на саммите. Приезд российского лидера на Бали считают нежелательным из-за украинского кризиса ряд западных стран, в том числе США и ЕС.