Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля жизнь россиян упростится - их избавят от ряда бюрократических моментов и подводных камней. Об этом сообщают «Известия».

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Прежде всего, срок оформления паспорта сократится – он не должен превышать пяти рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ.

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Кроме того, с начала следующего месяца у россиян, имеющих право на получение единовременной пенсионной выплаты, будет возможность подать электронное заявление в ПФР либо НПФ, в том числе через портал «Госуслуг». Если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии по таким выплатам, то заявление также можно подать через многофункциональный центр.

Также россияне не будут обязаны брать с собой полис обязательного медицинского страхования при проходах в поликлинику. Его сможет заменить документ, удостоверяющий личность. Также теперь россиянам не обязательно нужно будет самим выбирать страховую организацию.

Издание напоминает о специальном налоговом режиме для малого бизнеса, который вступит в силу с 1 июля. Новшества затронут впервые зарегистрированного малого бизнеса и ИП, которые смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Мера предполагает отсутствие необходимости платить страховые взносы. Количество отчетности сократится.

Также с начала следующего месяца у должников теперь будет возможность написать заявление о сохранении прожиточного минимума от списания и подать его напрямую в кредитную организацию, даже в том случае, если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

С 1 июля пенсии россиян защитят от незаконных манипуляций со стороны негосударственных пенсионных фондов. НПФ теперь будут должны возвращать россиянам средства, если они были переведены из одной компании в другую с нарушением закона.

У инвалидов, владеющих транспортными средствами в соответствии с медицинскими показаниями, или их законных представителей будет возможность подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги».

Кроме того, с 1 июля граждане смогут выбирать, как проходить комиссию для признания инвалидом. Они могут сделать это как очно, так и заочно.

Среди новшеств - возможность встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города.