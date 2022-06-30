Названы сроки возобновления рейсов в Крым

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что отмена полетов на юг России продлится до тех пор, пока не закончатся боевые действия на Украине. Об этом сообщает телеканал «Миллет».

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«Это безопасность. Не мы принимаем решение. Ни в коем случае», - заявил Константинов.

Ранее Росавиация продлила отмену рейсов в аэропорты юга и центральной части РФ до 6 июля.

Авиакомпании не будут летать в Симферополь, Геленджик, Анапу, Краснодар, Белгород, Воронеж, Брянск, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элисту.

Рейсов в эти аэропорты нет с 24 февраля, Росавиация регулярно продлевает запрет. Эту зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов на фоне украинского кризиса.