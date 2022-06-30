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5 часов назад

Названы сроки возобновления рейсов в Крым

Мария Иванова

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что отмена полетов на юг России продлится до тех пор, пока не закончатся боевые действия на Украине. Об этом сообщает телеканал «Миллет».

Названы сроки возобновления рейсов в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это безопасность. Не мы принимаем решение. Ни в коем случае», - заявил Константинов.

Ранее Росавиация продлила отмену рейсов в аэропорты юга и центральной части РФ до 6 июля.

Авиакомпании не будут летать в Симферополь, Геленджик, Анапу, Краснодар, Белгород, Воронеж, Брянск, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элисту.

Рейсов в эти аэропорты нет с 24 февраля, Росавиация регулярно продлевает запрет. Эту зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов на фоне украинского кризиса.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям выбирать альтернативные маршруты и аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Общество,Владимир Константинов,Росавиация,
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