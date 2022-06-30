Россиян предупредили о новом виде мошенничества с товарами IKEA

О новом виде мошенничества с товарами ушедших из страны магазинов шведско-нидерландской торговой сети IKEA сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. По данным издания, в Москве возбудили уже три уголовных дела о не полученных после перевода денег товарах.

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Стало известно, что одну из заявительниц мошенник убедил в необходимости оплаты ранее заказанного в IKEA дивана. Женщина отдала за него деньги, но товар так и не получила. Еще одна жертва обмана сообщила, что злоумышленники нашли ее в чате дома в мессенджере Telegram. Женщина заказала у афериста 500 бокалов и перевела 50-процентную предоплату, но, получив деньги, мошенник перестал выходить на связь. Третья заявительница самостоятельно вышла на мошенников через группу «Ищу IKEA» во «ВКонтакте». Там якобы сотрудница сети продавала купленные со скидкой товары магазина. Россиянка отдала деньги и не получила товар.

Управляющий партнер «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова предупредила, что при покупке с рук нужно платить только в момент передачи товара вне зависимости от того, кто является продавцом. Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин уверен, что защитить себя от мошенничества можно только полностью отказавшись от товаров, ушедших из России брендов. В другом случае человек сильно рискует быть обманутым.