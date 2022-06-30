В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
33 минуты назад

Стало известно о новом виде мошенничества с товарами IKEA

Мослентаиещё 8

О новом виде мошенничества с товарами ушедших из страны магазинов шведско-нидерландской торговой сети IKEA сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. По данным издания, в Москве возбудили уже три уголовных дела о не полученных после перевода денег товарах.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с товарами IKEA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно, что одну из заявительниц мошенник убедил в необходимости оплаты ранее заказанного в IKEA дивана. Женщина отдала за него деньги, но товар так и не получила. Еще одна жертва обмана сообщила, что злоумышленники нашли ее в чате дома в мессенджере Telegram. Женщина заказала у афериста 500 бокалов и перевела 50-процентную предоплату, но, получив деньги, мошенник перестал выходить на связь. Третья заявительница самостоятельно вышла на мошенников через группу «Ищу IKEA» во «ВКонтакте». Там якобы сотрудница сети продавала купленные со скидкой товары магазина. Россиянка отдала деньги и не получила товар.

Управляющий партнер «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова предупредила, что при покупке с рук нужно платить только в момент передачи товара вне зависимости от того, кто является продавцом. Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин уверен, что защитить себя от мошенничества можно только полностью отказавшись от товаров, ушедших из России брендов. В другом случае человек сильно рискует быть обманутым.

Ранее причину любви многих россиян к мебели ушедшей из страны компании IKEA назвала совладелица производства мебели Wellmebel Ирина Голубовская.

Общество,Дмитрий Томилин,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители