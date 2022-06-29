Пока вы не уснули: Поджог на оборонном НПП в Москве и главная угроза безопасности НАТО

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Пожар на оборонном НПП «Темп» в Москве произошел в результате поджога

Крупное возгорание на Каширском шоссе в столице произошло в результате поджога, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, пожар возник из-за поджога», – сказал собеседник РИА «Новости».

Между тем в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.

НАТО признала Россию главной угрозой безопасности

Лидеры стран НАТО приняли на саммите в Мадриде новую Стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Об этом пишет ТАСС.

«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», - говорится в документе.

В Брянской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике

Уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по Случевску в Погарском районе Брянской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей. Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района», - написал он.

SANA: Сирия решила признать независимость Луганской и Донецкой народных республик

Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД.

«Воплощая общую волю и устремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении министерства.

Москвич пригрозил взорвать дом ради службы в ВС РФ

Москвич заперся в квартире на западе столицы и угрожает взорвать ее. Как сообщает Mash, мужчина потребовал взять его в Вооруженные силы РФ, чтобы поехать на Украину — ранее ему отказали из-за наличия судимостей.

35-летний Иван Гуреев заявил, что в руках у него граната, и он готов взорвать ее в любой момент. В доме проводится эвакуация, на месте работают сотрудники экстренных служб и полиция.

В Германии высказались об отказе от Основополагающего акта Россия — НАТО

Германия не хочет отказываться от Основополагающего акта Россия — НАТО, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом она высказалась в ходе саммита Североатлантического альянса, который проходит в Мадриде.

«Мы сталкиваемся с этой новой горькой реальностью, заключающейся в том, что теперь мы должны быть в состоянии защитить себя от России, если это произойдет. Но мы всегда давали понять, будучи федеральным правительством Германии, что мы, например, не хотим денонсировать Основополагающий акт Россия — НАТО», — заявила она.

В Якутии разбился вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Якутии, есть пострадавшие. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Там уточнили, что вертолет, принадлежащий «Полярным авиалиниям» занимался тушением лесного пожара в тайге с вылетом из поселка Усть-Майского. При этом до места назначения он так и не долетел. В 15:30 экипаж Ми-8 сообщил о жесткой посадке в Алданском районе Республики Саха.

Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО

Лидеры стран НАТО официально пригласили в альянс Финляндию и Швецию. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита организации в Мадриде.

Он отметил, что сегодня лидеры стран договорились подписать Протоколы о вступлении. Участники встречи отметили, что присоединение скандинавских стран сделает организацию сильнее, а евроатлантический регионе – «безопаснее».

Появилось видео задержания готовивших захват власти экстремистов в Волгограде

wikipedia.org/RIA Novosti archive, image #846846 / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали экстремистов, которые готовились к насильственному захвату власти. Обнародованные кадры УФСБ России по Волгоградской области появились на сайте издания «Новости Волгограда».

В регионе были выявлены причастные к созданию экстремистского сообщества жители области, которые на собраниях обсуждали подготовку к захвату власти.

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону на территории области выявлены жители региона, причастные к созданию экстремистского сообщества на территории области.

В России перестанут выдавать свидетельства о браке

ЗАГСы России перейдут на электронный документооборот с лета следующего года, заявил глава Минюста Константин Чуйченко. Бумажные свидетельства больше не потребуются гражданам страны, их можно будет запросить в случае необходимости, передает РИА Новости.

Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде.

Марсоход Curiosity обнаружил подтверждение существования жизни на Марсе

При изучении данных, полученных с марсохода Curiosity, ученые сделали прорывное открытие. Как сообщает пресс-служба NASA, эксперты впервые измерили общий органический углерод в марсианских породах — он считается ключевым компонентом живых существ.