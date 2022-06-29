В России снизился уровень безработицы

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 г. составила 74,9 млн человек, из них 71,9 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,9 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т. е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отметил Росстат.