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34 минуты назад

Уровень безработицы в России в мае снизился до 3,9%

ТАССиещё 2

Уровень безработицы в России в мае 2022 года снизился до 3,9% против 4% месяцем ранее, следует из предварительных данных Росстата.

В России снизился уровень безработицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в материалах.

По данным статистики, общая численность безработных в России в мае составила 2,9 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 г. составила 74,9 млн человек, из них 71,9 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,9 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т. е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отметил Росстат.

При этом среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 50,1%, уровень безработицы женщин выше уровня безработицы мужчин. Из 2,9 млн безработных 0,9 млн составляют сельские жители, 2,1 млн - городские жители, уровень безработицы среди сельских жителей превышает уровень безработицы среди городских жителей.

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 года составил 37,2 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 20,1%, лица в возрасте 50 лет и старше - 20,1%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности - 27,1%.

Общество,Росстат,
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