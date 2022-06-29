В России запустят новый туристский маршрут

Всероссийский туристский маршрут "Многоликая Россия" начнет действовать в 2023 году. Он охватывает территории четырех федеральных округов и включает посещение местных этнографических и краеведческих музеев, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова в ходе мониторингового мероприятия по внедрению модельного стандарта краеведческого музея, которое прошло в среду в Петрозаводске.
"Мы начинаем с 2023 года, открываем новый всероссийский туристский маршрут для вас [муниципальных музеев] - это ваше слово. Называется "Многоликая Россия". Как раз для краеведческих, этнографических музеев это - сказка. Маршрут официально вошел в план мероприятий года культурного наследия народов России, который в этом году проводится по указу президента", - сказала Манилова.
Новый туристский маршрут разрабатывается совместно с Российским союзом туриндустрии, а также представителями от регионов. На первом этапе маршрут пройдет по четырем федеральным округам - Северо-Западному, Центральному, Приволжскому и Южному, рассказала замминистра. За содержательную часть маршрута отвечает директор Российской этнографического музея Юлия Купина. По словам Маниловой, в этот федеральный проект смогут войти в том числе муниципальные музеи.
"Для муниципальных музеев - это кладезь возможностей, потому что суть этого маршрута в том, что он проходит по местам в регионах нашей самобытности, нашей культурной идентичности, нашей этнической культуры. Вся многоликость нашей российской культуры, куда впадают, как в единую реку, 190 культур наших народов, народностей, этносов, это все - самое яркое - охватит этот маршрут", - сказала Манилова.
Слет участников маршрута "Многоликая Россия" планируется провести во второй половине лета в Рязани.
"Мы наметили большой слет, где этот маршрут будет окончательно утвержден. Какие музеи в этот маршрут попадут, будет окончательно утверждаться на этом мероприятии", - добавила замминистра.