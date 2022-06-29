В России запустят новый туристский маршрут

"Для муниципальных музеев - это кладезь возможностей, потому что суть этого маршрута в том, что он проходит по местам в регионах нашей самобытности, нашей культурной идентичности, нашей этнической культуры. Вся многоликость нашей российской культуры, куда впадают, как в единую реку, 190 культур наших народов, народностей, этносов, это все - самое яркое - охватит этот маршрут", - сказала Манилова.