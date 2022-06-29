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5 часов назад

Новый туристский маршрут "Многоликая Россия" запустят в 2023 году

ТАССиещё 1

Всероссийский туристский маршрут "Многоликая Россия" начнет действовать в 2023 году. Он охватывает территории четырех федеральных округов и включает посещение местных этнографических и краеведческих музеев, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова в ходе мониторингового мероприятия по внедрению модельного стандарта краеведческого музея, которое прошло в среду в Петрозаводске.

В России запустят новый туристский маршрут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы начинаем с 2023 года, открываем новый всероссийский туристский маршрут для вас [муниципальных музеев] - это ваше слово. Называется "Многоликая Россия". Как раз для краеведческих, этнографических музеев это - сказка. Маршрут официально вошел в план мероприятий года культурного наследия народов России, который в этом году проводится по указу президента", - сказала Манилова.

Новый туристский маршрут разрабатывается совместно с Российским союзом туриндустрии, а также представителями от регионов. На первом этапе маршрут пройдет по четырем федеральным округам - Северо-Западному, Центральному, Приволжскому и Южному, рассказала замминистра. За содержательную часть маршрута отвечает директор Российской этнографического музея Юлия Купина. По словам Маниловой, в этот федеральный проект смогут войти в том числе муниципальные музеи.

"Для муниципальных музеев - это кладезь возможностей, потому что суть этого маршрута в том, что он проходит по местам в регионах нашей самобытности, нашей культурной идентичности, нашей этнической культуры. Вся многоликость нашей российской культуры, куда впадают, как в единую реку, 190 культур наших народов, народностей, этносов, это все - самое яркое - охватит этот маршрут", - сказала Манилова.

Слет участников маршрута "Многоликая Россия" планируется провести во второй половине лета в Рязани.

"Мы наметили большой слет, где этот маршрут будет окончательно утвержден. Какие музеи в этот маршрут попадут, будет окончательно утверждаться на этом мероприятии", - добавила замминистра.

Общество,Алла Манилова,Российский союз туриндустрии,
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